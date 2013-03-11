تنظيم القاعدة في العراق يتبنى قتل 48 جندياً سورياً في الأنبار

تبنى تنظيم دول العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، قتل 48 جندياً سورياً في الأنبار(غرباً) أثناء إعادتهم إلى بلادهم التي فروا منها إلى العراق، وفقاً لبيان نشر على مواقع جهادية بينها "حنين".

وأوضح البيان "تمكنت المفارز العسكرية في صحراء ولاية الأنبار من تدمير وإبادة رتلٍ كامل للجيش السوري مع عجلات النقل المرافقة المكلفة بتهريب عناصر جيش وشبيحة النظام السوري.

وذكر أيضا أن العملية "بدأت بتفجير سلسلة عبوات ناسفة على العجلات المكلفة بحماية الحافلات التي تقل عناصر جيش وشبيحة النظام السوري في مقدمة ونهاية الرتل، والذي أعقبه الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية".

وقتل الاثنين الماضي 48 جنديا سوريا و9 جنود عراقيين في كمين في منطقة مناجم عكاشات القريبة من الرطبة (380 كلم غرب بغداد) أثناء إعادة نقلهم إلى بلادهم التي فروا منها خلال اشتباكات مع معارضين عند منفذ ربيعة (اليعربية) الحدودي.

وكان مصدر أمني رفض الكشف عن هويته لـ"العربية"، قد أكد في وقت سابق مقتل 9 جنود عراقيين وجرح اثنين في الهجوم المسلح على القافلة التي كانت تقل جنودا تابعين للنظام السوري، مشيرا إلى أن الجنود العراقيين كانوا يؤمنون وصول القافلة إلى منفذ الوليد الحدودي.

