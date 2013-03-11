وزارة الصحة: وفاة 38 شخصاً لاحتساء خمر مغشوشة في ليبيا

توفي 22 شخصاً نتيجة احتساء الخمور المغشوشة، الاثنين، في طرابلس ما يرفع حصيلة ضحايا هذه الخمور إلى 38 حالة وفاة، في حين يعاني 378 شخصاً آخر من التسمم منذ السبت، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الليبية لوكالة "فرانس برس".

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي في الوزارة عامر محمد عامر أن "عدد الوفيات نتيجة احتساء الخمر المغشوشة تفاقم مع 22 وفاة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 38 وفاة" في الإجمال، موضحاً أن "عدد حالات التسمم بلغ 378".

وأهابت الوزارة بمدمني الخمور والمسكرات التوقف عن تناولها حفاظاً على سلامتهم باعتبار ذلك محرماً شرعاً ومخالفاً لآداب وأخلاقيات الشعب الليبي.

وكانت تقارير إعلامية ليبية أفادت في وقت سابق اليوم بأن عدد ضحايا التسمم الكحولي وصل إلى 27 حالة وفاة و310 إصابات.

وبيّنت الفحوصات الأولية للحالات أن الإصابات والوفيات حدثت نتيجة تعاطي خمور مختلطة بمادة الميثانول التي تؤدي إلى الوفاة والفشل الكلوي وفقدان البصر ونوبات صرع.

وقالت مصادر ليبية في وقت سابق إن الضحايا اشتروا مادة الكحول من نفس المصدر، وإن معظمهم من ضواحي مدينة طرابلس.