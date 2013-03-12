تعديل وزاري في الإمارات تضمن وزيرين جديدين

اعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التشكيل الجديد لمجلس الوزراء كما عرضه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويضم التشكيل الجديد وزيري دولة جديدين، هما سلطان أحمد سلطان الجابر، وعبدالله محمد سعيد غباش، حسب ما جاء في تغريدة للشيخ محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما يتضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون الرئاسة.

والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا لثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد: "يأتي التعديل ليواكب مرحلة جديدة نتطلع فيها لتسريع وتيرة التنمية في بلادنا، وتحقيق تطلعات شعبنا، وتوسيع آفاق علاقاتنا مع العالم من حولنا".



كما كتب في تغريدة أخرى: "التعديل جاء بوجوه شابة جديدة لتجديد الأفكار ومواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات".