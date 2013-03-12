العيساوي: المالكي يراهن على الدم العراقي للتمسّك بالسلطة

قال وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي بعد أن نجا من محاولة اعتقاله من قبل قوة عسكرية معززة بطائرات هليكوبتر عندما كان في طريقه إلى مدينة الرطبة غرب الانبار، منتقداً سياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن المالكي يراهن على الدم العراقي للبقاء في السلطة.

وأضاف العيساوي أن عشائر الأنبار لن تفرّط في أبنائها، محذراً المالكي من مغبّة استفزازها أو التحرش بأبنائها ظلماً.

وكانت مصادر أكدت لـ"العربية" أن قوة عسكرية مدعومة بغطاء جوّي بطائرات عمودية حاولت قطع طريق موكب وزير المالية رافع العيساوي في محاولة لاعتقاله.

ووقعت هذه المحاولة غرب الرمادي، وكان بصحبة العيساوي النائب أحمد العلواني، حيث تم تغيير طريق الموكب إلى الانبار، وسط أنباء عن مذكرة اعتقال أيضاً صادرة بحق قائد الصحوات السابق أحمد أبوريشة.