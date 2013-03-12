عراقيون يهاجمون عاملين على الحدود بين الكويت والعراق

أفاد مراسل "العربية" في الكويت بأن قوات الحدود الكويتية أطلقت نيراناً تحذيرية بعد قيام مجموعة من العراقيين بلغ عددهم بين 250 و300 بمهاجة العاملين على صيانة العلامات الحدودية بين البلدين في المنطقة الفاصلة.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً دانت فيه قيام عراقيين بإقامة خيمة عند العلامة الحدودية 105 واقتلعوا الباب الحدودي الممتد بين العلامتين الحدوديتين 105 و106 بهدف إعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حالياً تحت إشراف الأمم المتحدة.

وطالبت وزارةُ الخارجية الكويتية السلطاتِ العراقية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها ومنع تكرار ما جرى، وتمكين فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالصيانة من مواصلة عمله وإتمامه وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.