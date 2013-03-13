خادم الحرمين يدعو العرب لمواجهة أخطار تهدد المنطقة

حثّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ضرورة التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الكثيرة والخطيرة التي تهدد أمن المنطقة العربية.

كما أكد خادم الحرمين أن الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب صياغة رؤية أمنية عربية شاملة.

وكان الاجتماع قد انطلق في الرياض صباح الأربعاء، بمشاركة وفود أمنية رفيعة وممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف للعلوم الأمنية.

وفي نفس السياق، أكد مراسل قناة "العربية" في الرياض محمد العيدان، أن وزراء الداخلة العرب قد أصدروا بيانهم الختامي، الذي تضمن إدانة شديدة لكل الأعمال الإرهابية، وحث الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها لملاحقة الإرهابيين.

كما أدانوا العملية الإرهابية التي تعرّض لها مجمع الغاز في الجزائر، والرفض القاطع لأي محاولات خارجية تهدف إلى النيل من أمن أي دولة عربية.

كما اشتمل البيان الختامي على إدانة للدعم الذي تقدمه إيران للعمليات الإرهابية في البحرين واليمن.

وأدان وزراء الداخلية العرب أيضاً عمليات القرصنة البحرية في الصومال، وطالبوا الدول العربية بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في هذا المجال.

كما دعوا الدول العربية إلى الاستفادة من جهود السعودية في مواجهة الفكر المتطرف.