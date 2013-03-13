الشرطة الباكستانية تعتقل 12 طفلاً بتهمة زرع القنابل



اعتقلت الشرطة الباكستانية نحو 12 طفلاً، بعضهم في سن العاشرة، يشتبه في أن مسلحين انفصاليين يستخدمونهم لزراعة قنابل، بحسب ما أفاد ضباط في الشرطة الأربعاء.

وجرت الاعتقالات في عملية مداهمة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفاد رئيس الشرطة المحلية، مير زبير محمود، أثناء عرضه الأطفال في مؤتمر صحافي في كويتا عاصمة ولاية بلوشستان المضطربة.

وقال محمود إن منظمة بلوشستانية مسلحة تستخدم هؤلاء الأطفال الذين هم من عائلات فقيرة، لوضع عبوات تحتوي على قنابل مصنعة يدوياً في الأسواق وسلال القمامة، وفي الطرق التي تستخدمها قوات الشرطة والجيش.

وأضاف أن المسلحين اختاروا هؤلاء الأطفال لأنهم يعلمون أن الشرطة لا تشتبه بالأطفال الصغار أو في جامعي القمامة.

وقال إن "بعض هؤلاء الأطفال لم يكونوا يعلمون ما الذي تحتويه تلك العبوات وما الذي كانوا يفعلونه.. وقالوا إنهم سعداء لحصولهم على مبلغ بسيط من المال مقابل زرع تلك القنابل". كما أشار إلى أن بعض هؤلاء الصبية البالغة أعمارهم ما بين 10 و17 عاماً، اعترفوا بضلوعهم في نحو 10 تفجيرات في المدينة، ومن بينها تفجير قرب عربة لقوات الحدود شبه العسكرية. وأدى ذلك التفجير الذي وقع في 10 كانون الثاني/يناير إلى مقتل جنديين وتسعة مدنيين.

يذكر أن بلوشستان تعاني في السنوات الأخيرة من حركة انفصالية يشنها القوميون البلوشستانيون الذين يطالبون بحكم ذاتي وحصة أكبر من أرباح ثروة الغاز والنفط والموارد الطبيعية في البلاد.

كما تشهد الولاية تزايداً في العنف المذهبي، فقد وقع هجومان كبيران في كويتا هذا العام استهدفا الأقلية الشيعية وأسفرا عن مقتل نحو 200 شخص.