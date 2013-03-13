انتخاب الأرجنتيني بيرجوجليو بابا جديداً للفاتيكان

انتخب مجمع الكرادلة المنعقد في الفاتيكان، اليوم الأربعاء، الأسقف الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوجليو بابا جديداً. واختار البابا الجديد تسمية "فرانشيسكو الأول".

وكان الدخان الأبيض قد تصاعد مساء اليوم من المجمع، معلناً انتخاب بابا جديد. وخرج أحد الأساقفة أمام حشود هائلة تجمعت في ساحة القديس بطرس، لإعلان اسم قائد الكنيسة الكاثوليكية الجديد.



وانتخب الكرادلة بيرجوجليو في اليوم الثاني من اجتماع سري لاختيار خليفة للبابا بنديكتس الـ16 الذي استقال بصورة مفاجئة الشهر الماضي.





وأعلن البابا الجديد في أولى كلماته على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، مساء الأربعاء "يبدو أن الكرادلة استدعوني من آخر أصقاع الأرض".



وأثارت كلماته الأولى موجة من الحماسة العارمة في صفوف عشرات آلاف المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس.

يذكر أن خورخي ماريو بيرجوجليو هو أسقف مدينة بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين. واختار الأسقف أن يكون اسمه الباباوي فرانشيسكو الأول، وهو أول بابا يختار هذا الاسم. وفراشيسكو قديس إيطالي عاش قبل 800 عام وكان مليونيراً، لكنه ترهبن وتخلى عن المال والجاه وراح يقوم بأعمال خيرية.

وفرانشيسكو هو القديس الوحيد الذي تبرأ من أبيه، كرفض منه للثروة. وسافر فراشيسكو إلى بلاد الشام، خصوصاً فلسطين، زمن الحروب الصليبية كما سافر أيضاً إلى مصر، والتقى بسلطانها وحاكمها في ذلك الوقت.

بطل قضية الفقراء

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بانتخاب الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوجليو على رأس الكنيسة الكاثوليكية، موجهاً تهانيه الصادقة إلى "أول بابا من الأمريكيتين".

وقال أوباما "باسم الأمريكيين، نوجه أنا وميشيل تهانينا الصادقة إلى قداسة البابا فرانشيسكو فيما يعتلي عرش القديس بطرس ويبدأ ولايته البابوية".

واعتبر أوباما في بيان أن البابا فرانشيسكو الأول هو بطل قضية الفقراء والأكثر ضعفاً بيننا، مؤكداً أنه سيواصل حمل رسالة المحبة والتسامح التي كانت مصدر إلهام للعالم منذ أكثر من ألفي عام".

وأضاف "بوصفه أول بابا من الأمريكيتين، فإن انتخابه يشهد لقوة وحيوية منطقة تؤثر أكثر فأكثر في عالمنا، وعلى غرار ملايين الأمريكيين المتحدرين من أصل إسباني، فإننا في الولايات المتحدة نشعر بالسعادة نفسها في هذا اليوم التاريخي".

وتابع أوباما "كما قدرت عملنا مع البابا بنديكتس السادس عشر، سأكون مسروراً بالعمل مع قداسته من أجل المضي قدماً في السلام والأمن وكرامة الناس مهما كان إيمانهم".