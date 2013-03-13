محكمة العدل الإسرائيلية تنظر مصادرة أراضٍ فلسطينية

تبحث محكمة العدل العليا في إسرائيل، الأربعاء، في التماس 12 فلسطينياً ضد نية إسرائيل الإعلان عن أرضٍ بمساحة نحو 1000 دونم تقع على نحو كيلومتر ونصف كيلومتر شرقي مستوطنة أفرات، كأرض دولة، نقلاً عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وسيسمح ردّ الالتماس للمستوطنة بالتوسع شرقاً إلى المنطقة التي بين بيت لحم والبلدات الفلسطينية جنوبها، وكذلك السيطرة على الأراضي الإضافية بخلق تواصل يهودي جنوبي بيت لحم، من أفرات في الغرب حتى مستوطنتي تقوع ونوكديم في الشرق.

ومن المرجح أن يضرّ تأسيس حي جديد للمستوطنة في المنطقة بإمكانية النمو الممكنة لبيت لحم ويكمل حصارها.