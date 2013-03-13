مولدات مفاعل بوشهر النووي الإيراني تتعرض للعطل

تعرّضت المولدات في مفاعل بوشهر النووي في إيران إلى عطل، يجري العمل على تداركه، حسبما ذكرت جريدة الرأي الكويتية.

ونسبت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم، إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية فريدون عباسي، قوله: إن "العطل الأخير في مفاعل بوشهر النووي جاء بسبب أعطال في المولدات".

وأضاف: " تم تدارك الإشكال الفني من قبل المقاولين الروس، ويتم إعداد المفاعل لوصله بالشبكة مجدداً في غضون الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "مفاعل بوشهر مازال قيد مرحلة الاختبار، وأنه من الطبيعي أن تتخلّل مسيرته بعض الإشكالات الفنية المتمثلة في الانقطاع والإيصال بالشبكة"، موضحاً أن "مفاعل بوشهر النووي يخضع حالياً لسلسلة من الاختبارات، ليتسنى لنا استلامه في مرحلة التدشين المؤقت من قبل الخبراء الروس، ومن ثمة يتعين العمل نحو 8 آلاف ساعة للوصول إلى مرحلة التدشين الكامل وتسلميه للخبراء الإيرانيين".