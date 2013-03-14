العاهل البحريني يشيد بدعم السعودية لمسيرة مجلس التعاون

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أن المواقف المشرّفة للمملكة العربية السعودية في دعم وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ التعاون والتواصل والتنسيق الأخوي بين دوله الشقيقة وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، وذلك بحضور رئيس الوزراء البحريني وولي عهد البحرين، ونقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود إلى العاهل البحريني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد العاهل البحريني بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتي تشهد المزيد من التقدم والتطور على كافة المجالات في ظل حرصهما على ترسيخ مجالات التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بالشكل الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

ومع زيارة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود عادت التصريحات المطالبة بسرعة الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، حيث قال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، إن علاقة مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية متفرّدة ومتميزة بعمقها الرسمي ورابطها الشعبي وقربها الجغرافي وبعدها التاريخي، ورغم ما تحقق على مستوى العلاقات على الصعيد الثنائي وضمن منظومة مجلس التعاون إلا أنه لازلنا نطمح إلى المزيد من هذا التعاون الذي سيدعمه الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي لما يربط بين البلدين من مصير واحد مشترك، مؤكداً على ما يربط بين البلدين مما يشكّل مثالاً حياً ونموذجاً مشرقاً يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، مشيداً سموه بالدعم والمساندة اللذين تحظي بهما مملكة البحرين من شقيقتها المملكة العربية السعودية في مختلف المواقف.