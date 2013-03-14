تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي في أجواء بيروت

حلق الطيران الإسرائيلي بكثافة، ظهر اليوم الخميس، على علو متوسط فوق بيروت وضواحيها. كما حلق بكثافة في أجواء الجنوب.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بتحليق للطيران الإسرائيلي فوق منطقة الهرمل والبقاع الشمالي على علو متوسط. كما حلق الطيران الإسرائيلي فوق عكار في الشمال على علو متوسط.

وكان مصدر أمني مسؤول، أفاد لوكالة "الأناضول"، بأن "الطائرات الإسرائيلية نفّذت غارات وهمية أمس الأربعاء واليوم على علو منخفض، سمع دويها في كل أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت". كذلك خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية، أمس الأربعاء، من فوق بلدة علما الشعب، جنوب لبنان، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق منطقتي رياق وبعلبك شرق لبنان، بحسب ما أفاد بيان للجيش اللبناني.

يذكر أن الأجواء اللبنانية تشهد خروقات مستمرة ومتكررة بشكل شبه يومي من الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية دون صدور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

يأتي هذا في وقت صرح رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أفيف كوخافي، بحسب ما نقل مراسل "العربية" في القدس:" إن هناك احتمالات أن تسود الحال " العراقية" في سوريا وأن فرص استمرار القتال لسنوات تتعاظم".

وأضاف "إن من يعتقد أن إيران وحزب الله بصدد التنازل عن المصالح في سوريا يخطئ الاعتقاد، فحزب الله يساند النظام لعدة اعتبارات منها الطائفية والحفاظ على قدراته ومقدراته المتعلقة بسوريا."