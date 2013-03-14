إطلاق سراح مرشح للانتخابات المحلية في العراق

أكد النائب علي الصكري عن محافظة صلاح الدين، نبأ إطلاق سراح الشيخ قيس الجنابي، أحد شيوخ عشيرة الجنابات، في العراق بعد احتجازه من قبل مسلحين هو وأفراد من عائلته، مستنكراً قيام مجهولين بهذا العمل الذي يتنافى مع احترام القيم الاجتماعية والديمقراطية.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت، اليوم الخميس، تقريراً عن "فرانس بريس" يكشف نبأ اختطاف الشيخ الجنابي.

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أن مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات ووالده و5 من أقاربه قد خطفوا قرب بيجي في محافظة صلاح الدين أثناء توجههم للترويج لصالح مرشحهم.

وقال مقدم في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين مجهولين اختطفوا الشيخ قيس عبدالكريم الجنابي، كبير عشيرة الجنابات في محافظة صلاح الدين وولده عبدالكريم، المرشح لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين".

وأوضح أن "خمسة من أقربائهما كانوا معهما اختطفوا عند وصولهم إلى ناحية الصينية 15 كلم غرب بيجي"، التي تقع على بعد 220 كلم شمال بغداد.

وأكدت مصادر من العائلة لـ"فرانس برس" فقدان الاتصال بهم منذ مساء الأربعاء، وأكدوا "أنهم توجهوا إلى هناك (الصينية) من أجل التثقيف لمرشحهم في الانتخابات".

وكانت الصينية أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في السابق.

وفي حادث منفصل آخر، نجا مرشح آخر للانتخابات في المحافظة ذاتها من انفجار عبوة لاصقة بسيارته الخاصة قرب مدينة سامراء.

وأوضح مقدم في الشرطة أن "عبوة لاصقة انفجرت بسيارة خالد حسين الدراجي أسفرت عن مقتل سائقه وإصابة ثلاثة عمال كانوا في موقع الحادث".

وشغل الدراجي سابقاً منصب محافظ صلاح الدين.

وانطلقت الحملة الانتخابية لاقتراع مجالس المحافظات المقررة مطلع أبريل/نيسان المقبل.