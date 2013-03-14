فنزويلا لن تسطيع تحنيط جثة تشافيز

قالت حكومة فنزويلا إنها قد لا تتمكن من تحنيط جثة الزعيم الراحل هوغو تشافيز، لأن العملية كان يجب أن تبدأ في وقت سابق.

وتوفي تشافيز الأسبوع الماضي عن 58 عاما بعد معركة مع السرطان استمرت عامين. وعرض جسده في تابوت بغطاء زجاجي في أكاديمية عسكرية في العاصمة كراكاس، حيث ألقى ملايين الأشخاص نظرة الوداع على جثمان الزعيم الراحل.

وكانت الحكومة قالت إنها تعتزم تحنيط جثة تشافيز "إلى الأبد" بالطريقة نفسها التي اتبعت مع جثتي الزعيمين السوفيتيين لينين وستالين والزعيم الشيوعي الصيني الراحل ماو تسي تونغ.

وقال نيكولاس مادورو، القائم بأعمال رئيس فنزويلا في تعليقات بثها التلفزيون يوم الأربعاء "وصل علماء روس وألمان لتحنيط تشافيز ويقولون لنا إن هذا صعب جداً لأن العملية كان يجب أن تبدأ في وقت سابق... ربما لا نستطيع أن نفعل ذلك".

وأضاف "نحن في منتصف العملية، إنها معقدة ومن واجبي أن أبلغكم بذلك".

وقالت مصادر حكومية إنها تتوقع إعلانا رسميا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بأنها لم تتمكن من تحنيط تشافيز على الرغم من جهود فريق العلماء.

وحضر زعماء ومشاهير من أنحاء العالم جنازة الزعيم الفنزويلي الراحل الأسبوع الماضي، ومن المقرر نقل الجثمان يوم الجمعة من الأكاديمية العسكرية إلى متحف على قمة تل يطل على قصر ميرافلوريس الرئاسي.

وفجر موت تشافيز مشاعر فياضة في فنزويلا لاسيما بين الملايين من أنصاره الفقراء، وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه شخصية دينية حتى قبل وفاته.

