موسكو تحذر من تسليح المعارضة السورية

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على نحو قاطع، مشروع تسليح المعارضة السورية، منوهاً إلى أنه أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي، على حد تعبيره.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع هيغ ووزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ونظيره الروسي سيرغي شويغو أن "تسليح المعارضة هو انتهاك للقانون الدولي".



وأضاف أن "القانون الدولي لا يسمح ولا يُصرّح بإمداد الجهات غير الحكومية بالأسلحة، ومن وجهة نظرنا فإن ذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي".



وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم واحد من تلميحات بريطانية إلى إمكانية تخطي الحظر الأوروبي بهذا الشأن، حيث صرّح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن بريطانيا تفكّر في تجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى سوريا، وإمداد المسلحين السوريين بالأسلحة إذا لزم الأمر.

واتفق لافروف ووزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، اللذان التقيا في لندن، على ضرورة الحوار السياسي، لكنهما اختلفا بشأن تسليح المعارضة السورية.

فيما واصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مسعاه لدفع الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء حظر السلاح المفروض.