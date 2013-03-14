نتنياهو توصّل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية

قالت متحدثة باسم حزب ليكود اليميني، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة سيكون فيها حزب جديد من الوسط شريكه الرئيسي.

وقالت المتحدثة نوجا كاتز: "هناك حكومة". وأضافت أن قائمة ليكود - بيتنا التي يتزعمها نتنياهو ستتحالف مع حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد حديث العهد بالعمل السياسي, والذي ينتمي لتيار الوسط وحزب (البيت اليهودي) من أقصى اليميني بزعامة المليونير نفتالي بينيت.

وسيضم الائتلاف أيضاً فصيلاً أصغر من الوسط بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وسيسيطر الائتلاف بذلك على 68 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

ومن المتوقع إقامة مراسم توقيع اتفاق تشكيل الائتلاف في وقت لاحق اليوم ومن المرجح أن تتولى الحكومة الجديدة المسؤولية الأسبوع القادم قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأجرت إسرائيل انتخابات عامة في يناير/كانون الثاني وحقق فيها تيار الوسط مكاسب مفاجئة على حساب قائمة ليكود - بيتنا المحافظة.

ولن تنضم أحزاب دينية متشددة كانت من الحلفاء التقليديين لنتنياهو إلى الائتلاف الجديد وهي على خلاف الآن مع حزبي يش عتيد والبيت اليهودي بشأن المزايا الاجتماعية والإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين.

وتم التوصل إلى الاتفاق قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة في 16مارس/آذار ليعلن نتنياهو عن تشكيل حكومته الجديدة.