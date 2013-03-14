واشنطن تمدد استثناءات العقوبات على النفط الإيراني لـ11 دولة

مددت الولايات المتحدة الأربعاء استثناءاتها من العقوبات المفروضة على مشتريات النفط الإيراني لـ11 دولة بينها اليابان وألمانيا وفرنسا، بحسب بيان لوزير الخارجية جون كيري.

وتعتبر إدارة الرئيس باراك أوباما أن هذه الاقتصاديات الـ11 (اليابان وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا) اتخذت إجراءات لتقليص وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الإيراني ولن تكون بالتالي معنية بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

والاستثناءات من العقوبات التي منحتها واشنطن منذ 20 من مارس/ آذار 2012 تم تمديد العمل بها 180 يوما، بحسب كيري.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فعلت الشيء نفسه في ديسمبر/ كانون الأول لـ 9 دول (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وسنغافورة وسريلانكا وتركيا وتايوان).

ورحب كيري بأن هذه الدول العشرين بمجملها "استمرت في تقليص حجم مشترياتها من النفط الإيراني بشكل كبير"، مشيراً إلى أن الدول العشر في الاتحاد الاوروبي لم تشتر النفط الإيراني منذ الأول من يوليو/ تموز 2012 طبقاً لحظر صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "الولايات المتحدة والأسرة الدولية لا تزالان عازمتين على مواصلة ممارسة الضغط على النظام الإيراني حتى يرد على القلق المتعلق ببرنامجه النووي".

وبموجب قانون تم التصويت عليه في 2011، تفرض الولايات المتحدة منذ 28 يونيو/ حزيران الماضي عقوبات ضد المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير عمليات تصدير النفط في البلاد.

وأثار القانون غضب عدة دول قالت إن مجلس الأمن الدولي وحده يحق له فرض عقوبات وإن خفض العرض في النفط سيضر بانتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف أصلاً.

وأشار كيري إلى أن "الرسالة إلى النظام الإيراني واضحة: تحركوا بشكل صحيح للرد بطريقة مرضية على قلق الأسرة الدولية (...) أو تحملوا الضغوط والعزلة بشكل متصاعد".

ويشتبه الغربيون وإسرائيل في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وتخضع الجمهورية الإسلامية لسلسلة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة وتم تعزيزها من جانب واحد في المجالين المصرفي والنفطي من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

