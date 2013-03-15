مقتل 8 جنود عراقيين في هجوم شمال بغداد

قتل ثمانية جنود عراقيين في هجوم فيما كانوا متوجهين إلى قاعدتهم في التاجي شمال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال عقيد في الجيش وضابط في الشرطة، رفضا الكشف عن هويتهما، إن جندياً على الأقل أصيب بجروح بالغة نجا من الكمين الذي نصب للجنود فيما كانوا متوجهين إلى قاعدتهم العسكرية على متن حافلة انقلبت جراء إطلاق الرصاص، في حين أكد طبيب في أحد مستشفيات المنطقة حصيلة القتلى الثمانية.

وكان الجنود غادروا بلدة في محافظة نينوى متوجهين إلى معسكرهم في مدينة التاجي التي تبعد 25 كلم شمال بغداد.

وأطلق المهاجمون النار على حافلة الجنود في منتصف الطريق، ما أدى إلى انقلابها، ثم أطلقوا النار مباشرة على الجنود ولاذوا بالفرار.