وزارة الخزانة الأمريكية تقر مساعدات إضافية للائتلاف السوري

بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة الشعبية السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يسمح بتوفير مساعدات إضافية إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض.

ويسمح الترخيص للأفراد والشركات والمؤسسات المالية بتوفير الدعم المالي إلى الائتلاف لتمويل مختلف أنواع النشاطات، بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنظيم السياسي.

وكان القرار الذي اتخذته واشنطن في أغسطس/آب 2011 بتجميد عائدات سوريا يمنع أي تحويلات مالية من هذا النوع.

ويعني القرار أنه سيكون بإمكان أفراد الجالية السورية - الأمريكية ومن يدعمها من أفراد ومؤسسات تقديم المعونات المالية للائتلاف الوطني السوري مباشرة.

وقال ناطق باسم وزارة الخزانة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري للسير في عملية انتقالية سورية وبقيادة سورية إلى مستقبل ديمقراطي ومسالم يشمل الجميع".

وأشار الناطق إلى أن "الحكومة السورية قد ضحت بشرعيتها بسبب محاولاتها العنيفة للتمسك بالسلطة، وسوف تواصل وزارة الخزينة ضغوطها الاقتصادية على النظام السوري من خلال سلة واسعة من العقوبات الموجهة ضد الشريان المالي لنظام الإسد، إضافة إلى أعضاء الحكومة السورية والذين يدعمونهم داخل سوريا وفي العالم".