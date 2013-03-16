لبنان يؤكد عدم إرسال مسلحين إلى سوريا أو استقبالهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، وجوب التزام الحياد من النزاع السوري، و"عدم إرسال مسلحين إلى سوريا، وعدم استقبالهم"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

جاء ذلك عقب تسليم دمشق لبنان مذكرة من وزارة الخارجية تهدد فيها بقصف "تجمعات مسلحين" في الأراضي اللبنانية إذا استمر تسلل المسلحين من لبنان إلى الأراضي السورية.

وقال سليمان في خطاب خلال لقائه الجالية اللبنانية في ساحل العاج التي يزورها في إطار جولة إفريقية: "إن الحفاظ على الاستقرار في لبنان يفترض علينا جميعاً ألا نرسل مسلحين إلى سوريا ولا نستقبلهم. يجب علينا أن نلتزم الحياد".

وأضاف أنه تم تكليف الجيش اللبناني "قمع وتوقيف أي مسلح موجود بهدف المحاربة، إن كان من المعارضة السورية أو من غير المعارضة".

وكانت دمشق طلبت من "الجانب اللبناني ألا يسمح" للمسلحين "باستخدام الحدود ممراً لهم". وقالت الرسالة السورية إن "القوات العربية السورية المسلحة لا تزال تقوم بضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية لمنعها من العبور إلى الداخل السوري، لكن ذلك لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، السبت، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي "التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا لمنع تسلل المسلحين وعمليات تهريب الأسلحة"، واتفق معه "على المزيد من الإجراءات لمعالجة الخروقات التي تحصل".

كما نقل عن ميقاتي تجديده "دعوة جميع الأطراف في لبنان إلى التزام سياسة النأي بالنفس وتجنيب لبنان أي انعكاسات خارجية عليه"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية تولي الوضع على الحدود اللبنانية - السورية العناية القصوى، وأن التوجيهات أعطيت للجيش اللبناني لمعالجة الخروقات بالطرق المناسبة".