وفاة 17 معتمراً فلسطينياً بانقلاب حافلة في الأردن

لقي 17 معتمراً فلسطيناً حتفهم، وأصيب 36 بجروح صباح اليوم السبت، إثر تدهور حافلة كانت تقلهم بعد اصطدامها بشاحنة في منطقة قريبة من البحر الميت غرب الأردن، على ما أفادت مديرية الدفاع المدني الأردني.

وأوضح العقيد فريد الشرع الناطق الإعلامي باسم المديرية لوكالة "فرانس برس" أن الحافلة كانت في طريق عودتها من السعودية بعد أداء ركابها مناسك العمرة. وأكد أن سائق الشاحنة لقي حتفه في الحادث إلى جانب ركاب آخرين بالإضافة إلى إصابة البعض بجروح.

وأضاف الشرع أن "كوادر الدفاع المدني ما زالت تعمل على إخراج الركاب المحاصرين في الحافلة التي تدهورت بعد اصطدامها بالشاحنة".