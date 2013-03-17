بالين تصف أوباما بأنه كاذب خلال كلمة أمام ناشطين محافظين

وصفت سارة بالين التي كانت مرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري الأمريكي في عام 2008 الرئيس باراك أوباما بأنه كاذب، وحثت حزبها على التمسك بالقيم المحافظة وذلك خلال مؤتمر للمحافظين أمس السبت.

وقالت حاكمة ولاية ألاسكا سابقا في كلمة أمام "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" قرب واشنطن "باراك أوباما أنت تكذب".

ورددت بالين بذلك موقفا لعضو في مجلس النواب من الحزب الجمهور يصرخ في وجه أوباما خلال إلقائه كلمة أمام الكونغرس في 2009 واتهمه بالكذب، فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين.

وأثار موقف بالين تصفيقا حادا من الحاضرين من نواب الحزب الجمهوري والناشطين المحافظين.

وانتقدت بالين خطط أوباما لإجازة قانون في الكونغرس لفرض قيود على امتلاك الأسلحة بما في ذلك التحري عن خلفيات مشتري الأسلحة النارية.

ودعت بالين الجمهوريين إلى التمسك بالمبادئ المحافظة مع تعلمهم الدروس من انتصار أوباما في انتخابات 2012 على ميت رومني.

