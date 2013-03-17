مقتل خامس جندي فرنسي في الحملة العسكرية بمالي

قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد إن جنديا فرنسيا خامسا قتل في الحملة العسكرية المستمرة منذ تسعة أسابيع ضد متمردين إسلاميين في مالي.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ووزارة الدفاع "أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل مركبة أثناء البحث عن مخبأ لأسلحة المتمردين بمنطقة إيفوغاس الجبلية في مالي أمس السبت.

وأضافت الحكومة أن الجندي الكسندر فان دورين (24 عاما) من الفوج الأول من مشاة البحرية من منطقة أنجوليم لقي حتفه، وأصيب ثلاثة جنود آخرين.

وشنت فرنسا عملية برية وجوية في يناير/ كانون الثاني، لإنهاء سيطرة المتمردين الإسلاميين على المنطقة، قائلة إن المتشددين يمثلون خطرا على أمن غرب إفريقيا وأوروبا.

وأنهت العملية سيطرة الإسلاميين على شمال مالي وأسقطت عشرات من القتلى منهم.

وتراجع متمردون آخرون إلى الكهوف الجبلية والمخابئ في الصحراء المليئة بالأسلحة والإمدادات.

وأصدر مكتب أولوند بيانا قال فيه إن العملية العسكرية في "مرحلتها الأخيرة الأكثر دقة".

يذكر أن الأمم المتحدة تدرس تشكيل قوة قوامها عشرة آلاف فرد في مالي المستعمرة الفرنسية السابقة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يوليو/ تموز، وهو موعد وصفه دبلوماسي أوروبي يوم الثلاثاء بأنه "سباق مع الزمن".