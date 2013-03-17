كاميرا هاوٍ تفضح مزاعم استهداف متظاهر بحريني من الشرطة

قالت مصادر في المعارضة البحرينية إن قوات الشرطة البحرينية استهدفت أحد المحتجين، ويدعى رضا منصور، بسلاح الشوزن ما تسبب له في إصابات بليغة، وإن أهل الشاب رفضوا إدخاله للمستشفى خوفاً من اعتقاله.

وأثار الحادث جدلاً واسعاً في الشارع البحريني بين مصدّق لرواية المعارضة الشيعية في البحرين ومكذّب لها، لكن هاوياً بحرينياً تصادف مروره في مسرح الحادثة برفقة كاميرته أزال الغموض عن الحادث بعد أن نشر صوراً يظهر فيها المحتج وقد أحاطته النيران من كل جانب بعد أن تهشمت زجاجة مولوتوف إلى جواره، لتشتعل زجاجة مولوتوف أخرى كانت يحملها في يده ويصاب بحروق بليغة قد تتسبب له بتشوّهات مدى الحياة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" احتراق محتجّ بعد أن تهشمت بين يديه زجاجة مولوتوف كان يحملها ليرمي بها رجال الشرطة.