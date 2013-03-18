الصين تزيح بريطانيا وتحتل مرتبتها في تصدير السلاح

ذكر المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم (السويد)، اليوم الاثنين، أن الصين تقدمت على بريطانيا لتصبح في المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وتبلغ حصتها 5% من التجارة العالمية في هذا القطاع.

وقال المعهد إنها المرة الأولى منذ 1950 التي لا تحتل فيها بريطانيا واحدة من المراتب الخمس الأولى في العالم.

وارتفعت صادرات الأسلحة الصينية بنسبة 162% من 2008 إلى 2012، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها. وأرسلت نسبة 5,5% من صادرات الصين إلى باكستان.

وشرح مدير الأبحاث في المعهد، بول هولتوم، أن "تقدم الصين سببه بشكل رئيسي شراء باكستان للأسلحة". وأضاف: "بعض العقود التي أبرمت مؤخراً تشير إلى أن الصين أصبحت مصدراً مهماً (للسلاح) لعدد متزايد من الدول الكبيرة".

يذكر أن باكستان حليفة قديمة للصين. وأشار التقرير إلى أن بورما وبنغلادش وفنزويلا من مستوردي الأسلحة الصينية.

وسجلت تجارة الأسلحة في العالم ارتفاعاً نسبته 17% في الفترة الممتدة من2008 إلى 2012، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، حسب التقرير.

وبقيت الولايات المتحدة وروسيا الدولتين المصدرتين الرئيسيتين للأسلحة، وتبلغ حصتهما من السوق 30% و26% على التوالي، تليهما ألمانيا وفرنسا.