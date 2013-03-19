أوباما: ينبغي لإيران تسوية النزاع النووي الآن

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين، قبل سفره إلى إسرائيل بوقت قصير إنه حان الوقت بالنسبة إلى إيران كي تتخذ "خطوات فورية وجادة" لخفض التوتر مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

واستغل أوباما الاحتفال ببدء العام الإيراني الجديد مثلما فعل في سنوات سابقة ليحث طهران على حل خلافاتها مع واشنطن والدول الغربية الأخرى بشأن طموحها النووي.

وقال في بيان: "يقول زعماء إيران إن برنامجهم النووي مخصص للبحوث الطبية وتوليد الكهرباء، غير أنهم عجزوا حتى الآن عن إقناع المجتمع الدولي بأن أنشطتهم النووية أغراضها سلمية فحسب".

وأضاف: "على حكومة إيران أن تتخذ الآن خطوات فورية وجادة لخفض التوتر والعمل للتوصل إلى تسوية دائمة وطويلة الأجل للمشكلة النووية."

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تفضل حلاً سلمياً دبلوماسياً للنزاع.

وسيزور أوباما في وقت لاحق هذا الأسبوع إسرائيل والأردن، حيث يتوقع أن تكون المسألة الإيرانية ضمن أولويات جدول أعماله.