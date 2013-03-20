"آخر حروب صدام".. عمل وثائقي تعرضه "العربية" حصرياً

تنفرد قناة "العربية" بعرض حصري لوثائقي في ثلاث ساعات متتالية مساء الخميس، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لحرب العراق.

ويستعيد الفيلم المعنون بـ"آخر حروب صدام" وقائع الغزو كما جرت على الأرض وعلى ألسنة الضباط الذين تولوا قيادتها من الجانب الأمريكي والضباط والمسؤولين الأمنيين العراقيين الذين كانوا تحت قيادة صدام وأوامره.

وتدور محاور الفيلم في مراحل التحضير للحرب، وبداية الهجوم، واحتلال بغداد، وإسقاط تمثال صدام، وتعيين جاي غارنر للإعداد لفترة ما بعد الحرب، ثم استبداله بالسفير بول بريمر، الذي أمر في غضون ثلاثة أيام بحل الجيش العراقي واجتثاث حزب البعث.

كما تتخلل هذه الأحداث إنشاء المنطقة الخضراء وبداية التمرد والعمليات ضد الجيش الأمريكي، وصولاً إلى عملية اعتقال صدام حسين.

ويشمل الوثائقي مقابلات مع الكولونيل ديفيد بركينز قائد القوة التي دخلت بغداد، الكولونيل سكوت ريتر قائد معركة المطار، جاي غارنر، والضباط السابقون الذين كانوا بإمرة صدام: إبراهيم الصميدي، محمد الدليمي، الجنرال وليد الراوي، الشيخ مصطفى الجبوري، بالإضافة إلى المعارض العراقي السابق موفق الربيعي وصحافيين أمريكيين وفرنسيين والمراسلة السابقة في التلفزيون العراقي آمنة الذهبي والكاتب سعد سلوم والدكتورة حنان حميد التي كانت من بين آخر من التقوا قصي حسين أثناء معركة المطار.

ويُعرض الوثائقي مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية (19:00 بتوقيت غرينتش)، لمدة 3 ساعات متتالية.