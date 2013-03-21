أوباما يدعو الدول العربية إلى التطبيع مع تل أبيب

دعا الرئيسُ الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحافي من القدس الدولَ العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكداً أن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة ولن تزول أبداً.

وقال: "إن على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن إسرائيل دولة يهودية"، مضيفاً أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ضروري لاستمرار إسرائيل.

وأكد أوباما وجود فرصة ونافذة من الأمل لتحقيق السلام، قائلاً إن إسرائيل عند مفترق طرق وعليها أن تختار السلام مع الفلسطينيين، وقال: "على الإسرائيليين أن يعترفوا بأن الاستمرار في الاستيطان لا يساعد على تحقيق السلام".

ومن جانب آخر أكد أوباما أن أمريكا ستفعل ما يجب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مبيناً أن "النووي الإيراني" خطر لا يمكن احتواؤه.

وجدّد الرئيس الأمريكي دعوته لبشار الأسد إلى التنحي لكي تبدأ سوريا من جديد.