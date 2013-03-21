إدخال آليات بناء لغزة للمرة الأولى عبر معبر رفح

أعلن مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة، الخميس، إن معدات وآليات ثقيلة وصلت إلى غزة للمرة الأولى عبر معبر رفح الحدودي مع مصر مخصصة للمشروع القطري لإعمار قطاع غزة.

وقال يوسف الغريز، وزير الأشغال والإسكان في حكومة حماس، إنه "تم اليوم دخول آليات ومعدات ثقيلة لإعمار غزة عبر معبر رفح البري لأول مرة ضمن مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف أن إدخال هذه المعدات، ومنها أربع جرافات كبيرة وثلاث حفارات، "يأتي ضمن برتوكول تعاون تم توقيعه في مصر في كانون الثاني/يناير الماضي لإدخال مواد البناء والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القطرية".

وكانت مصر سمحت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بإدخال مواد بناء لصالح المشروع القطري إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ 2007.

وتعهّد أمير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني الذي زار غزة في العام الماضي بتمويل إعادة بناء غزة بمبلغ 400 مليون دولار.

وتشمل المشروعات التي بدأت شركات فلسطينية بإشراف قطري تنفيذها بداية هذا العام تأهيل شوارع رئيسية وبناء مستشفى ومدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الإسكانية في قطاع غزة.