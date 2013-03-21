طاهرالنونو ينفي مسؤولية الفصائل عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل

عبر طاهر النونو، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المُقالة، عن تقدير حكومته للفصائل الفلسطينية، واعتبر أنه لا علاقة لها بإطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما شكّك في تصريح مقتضب مكتوب في صدق الرواية الإسرائيلية، وتوقيتها والهدف منها.

وكانت إسرائيل قد أعلنت صباح اليوم عن سقوط أربعة صواريخ في أراضيها، قالت إنها أطلقت من قطاع غزة دون حدوث أضرار، وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم العثور على صاروخين منها.

وفي سياق متصل، أعلن نظمي مهنا، مدير المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبوسالم التجاري بشكل مفاجئ إلى أجل غير مسمى دون إبداء الأسباب.

وعادة ما تتجه إسرائيل إلى إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري فور إعلانها عن سقوط صواريخ في أراضيها من قطاع غزة كخطوة عقابية.



يُذكر أن معبر كرم أبوسالم التجاري هو المعبر التجاري الإسرائيلي الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.