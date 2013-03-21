السلطان قابوس يصدر عفواً عن مثيري الاحتجاجات في 2011

أصدر سلطان عُمان قابوس بن سعيد عفواً عن حوالي 30 شخصاً محكومين أو ملاحقين بتهمة إثارة حركة الاحتجاج السياسية والاجتماعية في السلطنة في2011 بينهم 3 ناشطات، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

وقالت الشرطة في بيان إن السلطان قابوس "أصدر عفوه السامي عن المحكوم عليهم في قضايا الإعابة وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر، والإفراج عنهم سيتم اعتباراً من الجمعة".

وأوضح أحد محامي هؤلاء الناشطين قيس القاسمي أن الإفراج هو عفو عام سيشمل مدوّنين ينفذون حالياً حكماً بالسجن لمدة عام في قضايا إعابة الذات السلطانية وناشطين من بينهم كُتاب أُفرج عنهم بكفالة وآخرون متهمون بالإعابة مازالت قضيتهم في المحكمة الابتدائية.

وكانت سلطنة عمان شهدت عام 2011، في مطلع الربيع العربي، تظاهرات طالبت باصلاحات وايجاد وظائف للعاطلين على العمل ومحاربة الفساد.



وأجرى السلطان قابوس منذ ذلك الوقت تعديلات وزارية، ووسع صلاحيات مجلس الشورى.