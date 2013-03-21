خامنئي يتوعد بإبادة إسرائيل.. وأوباما يؤكد أنها لن تزول

أكد الرئيس الأمريكي باراك وباما في مؤتمر صحفي من القدس أن إسرائيل ليست بمفردها، ولن تزول من الوجود، موضحاً انه لا يمكن لإسرائيل ان تتفاوض مع من يهدد بتدميرها ودعا المجتمع الدولي إلى اعتبار حزب الله جماعة إرهابية، بعد تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي قائلاً "إن طهران ستدمر تل أبيب وحيفا إذا شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضدها".

وقال على الهواء مباشرة "يهددنا النظام الصهيوني بين الحين والآخر بغزو عسكري لكنهم يعلمون أنهم إذا ارتكبوا أي خطأ فإن الجمهورية الإسلامية ستسوي تل أبيب وحيفا بالأرض".

وأضاف أنه غير متفائل إزاء المحادثات النووية مع واشنطن مؤكداً أنه لا يعارضها، وهددت إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران ما لم توقف أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية فيما تنفي طهران ذلك.

من جانب آخر قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس إن الملف النووي الإيراني حقق تقدماً طفيفا بعد اجتماع بين إيران والقوى الكبرى في اسطنبول.

وقال ريابكوف في لقاء مع صحافيين في موسكو "تحقق بعض التقدم لكن هذا التقدم غير كافٍ".



