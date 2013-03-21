كوريا الشمالية تهدد بضرب القواعد الأمريكية في اليابان

هددت كوريا الشمالية، الخميس، بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان وفي غوام للرد على الطلعات التدريبية التي تقوم بها القاذفات الأمريكية بي-52 فوق كوريا الجنوبية، في إطار مناورات أمريكية - كورية جنوبية مشتركة.

وقال القائد الأعلى للجيش الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إنه "يجب ألا تنسى الولايات المتحدة أن قاعدة اندرسون الجوية في غوام التي تقلع منها القاذفات بي-52، وكذلك القواعد البحرية في الجزيرة الرئيسية باليابان وفي أوكيناوا، كلها تحت مرمى ضرباتنا".

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، عن طلعة جوية لقاذفة استراتيجية بي-52 في الثامن من مارس/أذار فوق كوريا الجنوبية، في إطار المناورات العسكرية السنوية "فرخ النسر" بين البلدين.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الأربعاء، أن قاذفة أخرى بي-52 حلقت الثلاثاء أيضاً.

ووصفت كوريا الشمالية، الأربعاء، الطلعات التدريبية التي تقوم بها قاذفات بي-52 الأمريكية فوق كوريا الجنوبية في إطار المناورات بين الجنوب والولايات المتحدة، بأنها "استفزاز غير مقبول"، وهددت باللجوء إلى عملي عسكري في حال تواصلت هذه الطلعات.