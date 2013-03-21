واشنطن تعرض 5 ملايين دولار لتوقيف أمريكييْن بالصومال

عرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، مبلغ خمسة ملايين دولار لتوقيف أمريكيين اثنين متهمين بالانضمام إلى حركة الشباب الإسلامية في الصومال.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن عمر همامي (28 عاماً)، الذي كان يعيش في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، ساهم في تجنيد متطوعين في حركة الشباب بفضل أغنيات وشرائط فيديو من الراب الإنكليزي.

واتهمت محكمة في ألاباما عام 2009، همامي، بدعم منظمة إرهابية، وأدرجت اسمه بعد عامين على اللائحة الأمريكية السوداء، التي تصدرها وزارة المالية.

وأضاف البيان أن جهاد مصطفى (29 عاماً)، الذي كان يعيش في كاليفورنيا، غادر الولايات المتحدة عام 2005، متوجهاً إلى الصومال، حيث كُلف بتنظيم المقاتلين الأجانب المنخرطين في حركة الشباب، واتهمته محكمة في كاليفورنيا عام 2009 بتقديم دعم مادي لحركة الشباب.