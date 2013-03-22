انفجار غامض في قطاع غزة يصيب 6 أطفال

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن 6 أطفال بينهم خمسة من عائلة واحدة أصيبوا في انفجار غامض وقع مساء الجمعة قرب منزل في رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت الطبيب أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة "أصيب ستة أطفال بينهم خمسة من عائلة واحدة، وهم عثمان أمين الشاعر (6 أعوام) وشقيقه محمد (5 أعوام) وأنور الشاعر (7 أعوام) وشقيقه محمود وعوض الشاعر (10 أعوام)، إضافة إلى عبدالرحمن قشطة (9 أعوام)".

وأشار إلى أن المصابين الستة نقلوا إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بـ"المتوسطة"، موضحاً أن المصاب قشطة نقل بعدها إلى المستشفى الأوروبي في رفح حيث بترت أصابع يديه.

وأفاد شهود عيان أن الانفجار وقع بينما كان الأطفال يلعبون قرب منزلهم في حي السلام قرب الحدود مع مصر.

وذكر مصدر أمني محلي أن تحقيقاً فتح في الحادث لمعرفة ملابساته.

