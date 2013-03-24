تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الأسد ومعارضيه في شمال لبنان

أفاد مراسل "العربية" في لبنان، أن الاشتباكات تجددت في باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس، بين مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد ومعارضين له، نتج عنه سقوط أربعة جرحى وسط معارك عنيفة، اثنين في باب التبانة وامرأة في محلة البقار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني يستعد لدخول منطقة جبل محسن لفرض سيطرته، وسط معارك تعتبر الأعنف منذ الخميس، سمعت خلالها أصوات قذائف أقوى من المعتاد مترافقة مع سماع إطلاق رصاص من رشاشات ثقيلة يستخدمها الجيش عادة في رده على مصادر النيران.

من جهة أخرى يبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان مشاورات لتكليف رئيس جديد للحكومة بعد القمة العربية المقررة في الدوحة الثلاثاء القادم. حيث قبل سليمان استقالة حكومة نجيب ميقاتي وكلفها بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.