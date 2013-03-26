اتهام المطلك بعقد صفقة مع حزب الله في لبنان

اتهم أعضاء في القائمة العراقية صالح المطلك، وهو من القيادات السنية ونائب رئيس الوزراء، بأنه عقد صفقة مع حزب الله أثناء زيارته الماضية إلى لبنان بالعودة للحكومة ومساندة نوري المالكي.

والذي زاد من غضب المعارضة إعلان المطلك أنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة المالكي، التي قرر معظم أعضاء القائمة مقاطعتها اليوم الثلاثاء.

وقال أحد الأعضاء إن هناك غضباً شعبياً واسعاً ضد المطلك، وضد ما وصفه بانتهازيته، في الوقت الذي تضامنت فيه قوى رئيسية مع المعارضة بينها التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين قررا تجميد عضويتهما في مجلس الوزراء.

وشككت القوى المعارضة أيضا في قانونية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم بسبب المقاطعة الواسعة من قبل وزراء الكتل الثلاث، وقالت إنه لن يكون هناك نصاب قانوني لها حتى بخروج المطلك على الإجماع وانضمامه لمعسكر نوري المالكي ومشاركته في الجلسة.

ورداً على انتقادات ضد المطلك أطلقها المكتب السياسي لقيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها أيضا المطلك قرر المكتب اليوم فصل الناطق الرسمي باسم الجبهة، بسبب ما قال إنه انحراف عن الخط الوطني وهجومه على الشركاء السياسيين، بينما برر المطلك مشاركته باجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء بمناقشتها لمطالب المحتجين.