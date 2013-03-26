كوريا الشمالية تهدّد بضرب الولايات المتحدة وغوام وهاواي

وضعت كوريا الشمالية جيشها في جهوزية للقتال، وطلبت من وحداتها الخاصة "الاستراتيجية" التحضير لضربات محتملة ضد الولايات المتحدة وجزر غوام وهاواي في المحيط الهادئ، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن "قيادة الجيش الشعبي الكوري تعلن أن كل وحدات المدفعية بما يشمل الوحدات الاستراتيجية للصواريخ ووحدات المدفعية البعيدة المدى ستوضع في حالة تأهب وجهوزية للقتال".

وأضافت القيادة أن هذه الوحدات يجب أن تكون مستعدة لمهاجمة "كل القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ بما يشمل أمريكا الشمالية القارية، هاواي وغوام"، وكذلك كوريا الجنوبية.

يُذكر أنه وعلى الرغم من نجاحها في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطلاق صاروخ اعتبرته سيول وحلفاؤها صاروخاً باليستياً، إلا أن الخبراء رأوا أن بيونغ يانغ لا تملك الخبرة التقنية بعد لإطلاق صاروخ عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة.

كما أن هاواي وغوام تعتبران خارج مرمى الصواريخ المتوسطة المدى التي تطورها كوريا الشمالية، والتي يمكن في المقابل أن تصل إلى القواعد في اليابان وكوريا الجنوبية.