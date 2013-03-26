مقتل مسؤولين محليين باعتداء في قضاء الدوز شمالي العراق

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل رئيس مجلس قضاء الدوز وعضو مجلس محافظة صلاح الدين وأحد عناصر الحماية، فيما أصيب قائمقام القضاء بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً يقلّهم جنوب كركوك.

وأفاد عقيد في الشرطة بأن "عبوة ناسفة ضخمة انفجرت بسيارة تقلّ المسؤولين الثلاثة، أثناء توجههم للاطلاع على مشروع بناء طريق شمال القضاء، ما أسفر عن مقتل رئيس المجلس عبدالقادر النعيمي وعضو مجلس المحافظة رشيد خورشيد وأحد حراسهما".

كما أسفر الاعتداء بحسب الشرطة عن إصابة قائمقام القضاء شلال عبدول بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مدينة السليمانية المجاورة لتلقي العلاج.