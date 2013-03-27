تحذيرات أمنية من استهداف بري وقهوجي في لبنان

تحدثت مصادر لبنانية إلى بعض وسائل الإعلام المكتوبة عن تحذيرات أمنية من أجهزة استخبارات أجنبية وعربية إزاء انفلات الوضع الأمني، وذلك عقب استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وسقوط البلاد في حالة فراغ سياسي.

وحذرت الأجهزة الأمنية من استهداف بعض القادة السياسيين والعسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش جان قهوجي، إضافة الى بعض قادة قوى 14 أذار.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس النيابي بري أنه على توافق تام مع رئيس جبهة النضال الوطني، وليد جنبلاط، على تمرير هذه المرحلة التي تعصف بلبنان عن طريق التشديد على أهمية الحوار الوطني، والاتفاق على العناوين العريضة، التي من المفترض أن تكون خارطة طريق عمل الحكومة المرتقبة بعد الاستشارات التي سيجريها رئيس الجمهورية.