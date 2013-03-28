تعرّض رئاسة جمهورية جنوب السودان للسطو

تعرضت رئاسة جمهورية جنوب السودان، إلى سطو من مجهولين قاموا بسرقة أكثر من 176 ألف جنيه، إضافة إلى 14 ألف دولار أمريكي، عبارة عن رواتب لعمال يعملون بالرئاسة.

وقال عمانويل لاويلا، وزير شؤون الرئاسة، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في جوبا، إن الأجهزة الأمنية والرسمية تجري تحقيقاً موسعاً في الموضوع تجنباً لتكرارها مستقبلاً.

وفي غضون ذلك، قال جنوب السودان، إن الإجراءات اكتملت لاستقبال الرئيس السوداني عمر البشير الذي سيزور جوبا الأسبوع المقبل في زيارة تعتبر هي الأولى من نوعها بعد استقلال دولة جنوب السودان في يوليو/تموز عام 2011 من السودان.

وصرح برنابا بنجامين، وزير الإعلام، بأن الزيارة ستبحث خلالها قضايا سياسية واقتصادية وأمنية بين البلدين، في وقت أعلن فيه جنوب السودان اكتمال انسحاب قواته من المناطق الحدودية تنفيذاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعت في وقت سابق بين البلدين.

وحث وزير الإعلام في جنوب السودان، حكومة البشير على بسط سيطرتها على المناطق الحدودية، تجنباً للأحداث التي شهدتها منطقة الميل "أربعة عشر"، أول من أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

وأكد أن حكومة جنوب السودان سحبت قواتها من المناطق التي أشارت إليها اتفاقية التعاون، وأن قواتنا نفذت الاتفاقية روحاً ونصاً بعملية الانسحاب.

وتابع: "لكن للأسف بالأمس هاجمت مجموعة من قبيلة الرزيقات العربية مناطق في شمال بحر الغزال، وقتلت شرطيين ومواطناً واحداً، مستغلة بذلك انسحاب الجيش الشعبي".