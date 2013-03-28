روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة بالبحر الأسود

قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أمر ببدء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة البحر الأسود، الخميس، في خطوة قد تثير توترا مع أوكراني وجورجيا.

وصرّح المتحدث الرسمي للصحافيين بأنها تدريبات واسعة النطاق لم يعلن عنها من قبل، والهدف الأساسي منها التأكد من مدى استعداد وتلاحم الوحدات المختلفة.



وأشار إلى أن نحو 36 سفينة حربية وعدداً من الطائرات الحربية ستشارك في التدريبات، دون الإفصاح عن الوقت المستغرق لهذه المناورات العسكرية.



وأوضح أن روسيا غير ملزمة بتنبيه الدول المجاورة قبل إجراء التدريبات الجوية والبحرية مادام عدد الجنود المشاركين في المناورات لا يتجاوز سبعة آلاف .



وتمثل النزاعات مع كييف بسبب استمرار استئجار موسكو للقاعدة البحرية المطلة على البحر الأسود قضية شائكة في العلاقات بين البلدين.

ويؤكد بوتين دائما ًعلى أهمية وجود جيش قوي خفيف الحركة منذ عودته للرئاسة في مايو/أيار الماضي بعد أربع سنوات قضاها في منصب رئيس الوزراء.

وخلال 13 عاماً قضاها في السلطة كثيراً ما كان بوتين يستشهد بتهديدات خارجية عندما يتحدث عن ضرورة الوحدة في روسيا.

وكان أسطول البحر الأسود الروسي الذي تقع قاعدته الرئيسية في ميناء سيفاستوبول الأوكراني حيوياً في الحرب مع جورجيا عام 2008 بسبب منطقتي أوسيتا الجنوبية وأبخازيا الساعيتين للانفصال عن جورجيا.