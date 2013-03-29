الرئيس الفرنسي يتراجع عن تسليح المعارضة السورية

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الجمعة، إن الوضع في سوريا ما زال غير مؤكد إلى حد يمنع البدء في تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح، وهي فكرة تدعمها فرنسا في الأجل الأطول.

وأضاف أولاند في مقابلة مع تلفزيون "فرنسا 2"، قائلاً "لن نفعل ذلك ما دمنا لا نستطيع التأكد من وجود سيطرة كاملة للمعارضة على الوضع".

وكان أولاند دعا في القمة الأوروبية الأخيرة قبل أسبوعين إلى رفع الحظر عن السلاح للمعارضة، وأشار آنذاك إلى أن المعارضة السورية أعطت لفرنسا الضمانات المطلوبة بأن هذه الأسلحة لن تقع في أيدي "الجهاديين".

وعلى صعيد آخر، أعلن أولاند أن فرنسا ستبدأ بسحب جنودها من مالي في نهاية إبريل/نيسان المقبل، وأنه من أربعة آلاف لن يبقى سوى ألفين في تموز/يوليو، وألف بنهاية السنة.

وقال خلال المقابلة نفسها "بنهاية شهر نيسان/إبريل، سنسحب، وفي تموز/يوليو لن يكون هناك أكثر من ألفي جندي في مالي، وبنهاية السنة سيكون هناك نحو ألف".