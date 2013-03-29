إسرائيل تصادر 37% من الضفة لإنشاء المستوطنات

حولت إسرائيل 0.7% من ما اعتبرته "أراضي الدولة" للفلسطينيين في حين تم إعطاء المستوطنين 37% من أراضي الضفة لإقامة المستوطنات.

وأوردت صحيفة هآرتس في عددها أمس الخميس أن 'الإدارة المدنية" قدمت وثائق للمحاكم العسكرية تبين منها أن هناك 1.3 مليون دونم في الضفة تم الإعلان عنها "أراضي دولة" وهي أراض تم تسجيلها قبل عام 67 على اسم الحكومة الأردنية وعام 1979 قرر الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عنها "أراضي دولة من أجل الاستيلاء عليها لإقامة المستوطنات، بعد أن كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منعت الاستيلاء على هذه الأرض بحجج أمنية من أجل إقامة المستوطنات".



وتشكل المستوطنات 30% من هذه الأراضي، أي نحو 400 ألف دونم، ومكاتب حكومية وبنية تحتية 11% 160 ألف دونم، ومبان حكومية وأعمدة الشبكات الخلوية 7% 11 ألف دونم، بينما تم تحويل 0.7% للفلسطينيين 8600 دونم.

واعترفت "الإدارة المدنية" بأن الإعلان عن هذه الأراضي كـ"أراضي دولة" جاء لأسباب سياسية من أجل الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات.



