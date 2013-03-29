مقتل 19 في تفجيرات بخمسة مساجد شيعية في العراق

قالت الشرطة العراقية وشهود إن 19 شخصاً قتلوا وجرح 130 آخرون حينما انفجرت سيارات مفخخة عند أربعة مساجد شيعية في بغداد وفي مسجد خامس بكركوك، فيما كان المصلون يهمون بالمغادرة بعد صلاة الجمعة.

وكثف إسلاميون متشددون مرتبطون بجناح تنظيم القاعدة في العراق هجماتهم هذا العام، وتكرر استهدافهم لمواقع شيعية.

وذكرت الشرطة أن الانفجارات هزت أربعة مساجد في جنوب شرق وشمال بغداد ومسجداً في كركوك التي تضم مزيجاً عرقياً من العرب والأكراد والتركمان، وتقع على بعد 170 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة.

وقال محمد الذي أصيب في انفجار كركوك وغطت الدماء قميصه "كنا نستمع إلى خطبة الإمام عندما سمعنا انفجاراً قوياً جداً. تناثر الزجاج في كل مكان وانهار جزء من السقف".

ولا تزال الهجمات في العراق أقل مما كانت عليه خلال المواجهات بين السنة والشيعة التي اندلعت في أوج الحرب حينما فجر مسلحون مسجد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، الأمر الذي خلف موجة من الأعمال الثأرية.