مساعٍ ألمانية لإدراج حزب الله على رأس المنظمات الإرهابية

كشفت وزارتا الداخلية والخارجية الألمانيتان، عن رغبة برلين في إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، خاصة إذا ثبت تورطه في الهجوم الذي استهدف حافلة السياح الإسرائيليين في بلغاريا العام الماضي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل"، على موقعها الإلكتروني، أن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، أجرى محادثات مع ممثلين عن اللجنة الأميركية اليهودية وخبراء أمنيين، قبل أن يصرح برغبته في حظر الحزب اللبناني في أوروبا.

وأفادت الوزارتان، حسبما ذكرت المجلة، أنه إذا ما ثبت تورط حزب الله في الهجوم الذي وقع في بلغاريا، وأسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين، سيكون ذلك بمثابة الدافع القوى لإدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية.