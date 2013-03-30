رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يخضع لجراحة عاجلة

أفادت مصادر إعلامية لبنانية متطابقة أنه تم إدخال رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت وأن وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة أجرى عملية عاجلة له.



وقالت مصادر أن بري خرج من العملية وهو بصحة جيدة، وأن العملية كانت لإزالة "حصوة"، وتمت دون مضاعفات، وسيبقى تحت الرعاية إلى يوم السبت.



من جهته قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب أنه "أدخل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، صباح الجمعة، حيث خضع لإجراء عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، ويغادر المستشفى غدا السبت"، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي.



يذكر أن الرئيس برّي نبيه بري يبلغ من العمر 75 عاما، ويشغل مقعد رئيس مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992 وهو كذلك رئيس حركة أفواج المقاومة اللبنانية (حركة امل).