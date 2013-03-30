كويتيان ضمن خلية الإخوان المقبوض عليها في الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح، وجود كويتيين اثنين متهمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أربعة وتسعين مشتبهاً بهم في خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الصباح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الكويتيين يشتبه في تورطهما في تمويل تلك الخلية، مضيفاً أن بلاده لن تسكت عن أي شخص يثبت تورطه في خلية الإخوان المسلمين التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها مطلع العام الحالي.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي عن تفكيكها مجموعة كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم، بحسب ما أفادت السلطات الأمنية.

وبدأت أوائل الشهر الجاري محاكمة هؤلاء، ودفع 84 متهماً حضروا المحاكمة ببراءتهم، كما تم الإفراج عن 13 امرأة بكفالة.