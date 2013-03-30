العنف الديني في بورما يقتل 43 شخصاً خلال 10 أيام

أعلنت الصحف الحكومية البورمية اليوم السبت أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي بدأت قبل عشرة أيام في بورما ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وذكرت صحيفة نيو لايت أوف ميانمار أن أكثر من 1300 منزل ومباني أخرى أحرقت، ما أدى إلى تشريد 11 ألفا و376 شخصاً.

وأضافت أن 68 شخصا اعتقلوا لتورطهم في 163 حادثا في 15 بلدة. ولم توضح الصحيفة أين سقط القتلى الجدد.

وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن سقوط أربعين قتيلا في مدينة ميكتيلا وحدها في وسط البلاد، حيث اندلعت أعمال العنف في 20 آذار/مارس بعد شجار بين تاجر مسلم وزبائن بوذيين.