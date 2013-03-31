بغداد تشدد عمليات التفتيش على الرحلات الإيرانية لسوريا

أعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، أنه لا توجد أدلة تؤكد مرور طائرات محملة بالسلاح من إيران ببلاده في طريقها إلى سوريا، مؤكداً أنه ستجري عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات المتجهة إلى سوريا.

وأضاف الموسوي أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود البرية مع سوريا مع وجود اختراقات من قبل بعض الجماعات.

وجاءت تصريحات الموسوي بشأن تشديد عمليات التفتيش على الرحلات الجوية الإيرانية المتوجهة إلى سوريا، بعد أيام من انتقادات وجهها وزير الخارجية الأميركي اتهم فيها بغداد بغض الطرف.

من جانب آخر أوضح رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أنه على الرغم من زيارة اللجنة الأمنية إلى الأنبار، إلا أن قرار تأجيل الانتخابات ما زال جارياً، وهو ما يعد قراراً سياسياً بعيدا عن الديمقراطية. جاء حديث النجيفي بمناسبة الإعلان عن تكتل جديد يشارك في الانتخابات المحلية، وهو ائتلاف العراقية في ديالى.